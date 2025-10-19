Ranucci | L’attentato è un messaggio ma non vedo mandanti politici Report torna il 26 non abbassiamo l’asticella
“Tocchiamo talmente tanti interessi, talmente tanti argomenti, talmente tanti centri di potere che è un po’ impossibile capire l’origine” dell’attentato, ma “io credo che sia opera di qualcuno legato alla criminalità, o comunque di qualcuno che si serve della criminalità. Non vedo scenari di mandanti politici, la politica ha altri strumenti se vuole fare male. Quindi sarei molto più con i piedi a terra, tuttavia è possibile che qualcuno possa pensare di fare un favore a qualche amico, questo sì”. Lo ha detto il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, intervistato a In mezz’ora su Rai 3 a proposito dell’attentato subito giovedì sera, quando un ordigno artigianale ha distrutto la sua auto e quella della figlia di fronte alla loro abitazione a Pomezia (Roma). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Luca Sommi. . Ieri sera risultato (quasi) da record, grazie davvero. Qui è quando Travaglio commenta l’attentato a Sigfrido Ranucci. - facebook.com Vai su Facebook
Dall’attentato a Sigfrido Ranucci agli ultimi sviluppi del caso Garlasco. In studio Riccardo Iacona, Maria Volpe e Carlo Puca commentano la vicenda e riflettono sulle sfide del giornalismo. Spazio alla satira e alle recenti fasi dell’accordo per Gaza. #TvTalk alle - X Vai su X