Ranucci? Ha messo il naso dove non doveva Il video fake che fa imbufalire Donzelli FdI | Li denuncio – Il video

«Non so chi si sia messo a perdere del tempo così, ma trovo ignobile e pericoloso che qualcuno abbia creato un video con l’intelligenza artificiale completamente falso per attribuirmi dichiarazioni mai fatte sul grave attentato di cui è stato vittima Ranucci». Così Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, interviene sui social dopo la diffusione di un video manipolato in cui sembra commentare l’attentato subìto dal giornalista Sigfrido Ranucci. Nel video, realizzato con strumenti di intelligenza artificiale, si sente una voce fake attribuita a Donzelli che dice: «Credo che Ranucci spesso ha toccato temi e fatto investigazione che non doveva fare, ha messo il naso dove non doveva metterlo. 🔗 Leggi su Open.online