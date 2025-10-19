Ranucci dall’esame dell’esplosivo la traccia verso la malavita
È caccia al reperto, che potrebbe contenere la “firma” degli autori dell’attentato. I carabinieri del Raggruppamento investigazioni scientifiche (Ris) sono al lavoro sui resti dell’ordigno rudimentale che giovedì sera ha semidistrutto le due auto del giornalista della Rai Sigfrido Ranucci, davanti alla sua abitazione a Campo Ascolano, sul litorale a sud di Roma. Obiettivo degli investigatori dell’Arma è analizzare il tipo di esplosivo utilizzato, un chilogrammo di polvere da sparo compressa per stringere la morsa sui responsabili del gesto, con tutta probabilità “soggetti autoctoni” che hanno agito conoscendo gli spostamenti e i tragitti del giornalista. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
