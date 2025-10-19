Ranucci | Contro di me bomba legata alla criminalità non credo in mandanti politici
AGI - "Io credo che sia un'opera di qualcuno legato alla criminalità, o comunque di qualcuno che si serve della criminalità. Non vedo scenari o mandanti, come qualcuno ha ipotizzato, politici, perchè la politica ha strumenti, se vuole far male, senza rumore. Starei molto più con i piedi a terra". Lo dice, intervistato a 'In mezz'ora', il conduttore di 'Report' Sigfrido Ranucci, rispondendo a una domanda su una possibile pista di indagine per l'attentato che ha subito davanti casa sua giovedì scorso, quando alle 22.17 è deflagrato un ordigno che ha sventrato la sua auto e danneggiato parzialmente quella della figlia. 🔗 Leggi su Agi.it
