Rally dei Tratturi Salentini | 180 km di mare e di storia

La voglia di esplorare in moto cresce, e accanto alle grandi classiche, lontano dai riflettori c’è il Rally dei Tratturi Salentini. Una giornata non competitiva tra muretti a secco, ulivi e affacci sull’Adriatico. I tratturi, antiche vie della transumanza, diventano un filo verde che cuce storia e paesaggio: dolmen, menhir, pajare, masserie. Partenza e arrivo a Lecce, 180 km, il 75 per cento dei quali in offroad, caratterizzati da guida scorrevole e navigazione attenta. Niente cronometro: contano ritmo, rispetto dei luoghi e il piacere di arrivare al mare con la moto impolverata e un sorriso largo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

