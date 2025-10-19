Raid di Israele su Gaza dopo l’attacco ai soldati poi l’annuncio | Riprende il cessate il fuoco E gli Usa scongiurano il blocco degli aiuti – La diretta

Resta fragile la tregua a Gaza a una settimana dal viaggio di Donald Trump nella regione che ha portato alla firma ufficiale del «piano di pace» per il futuro della Striscia e del Medio Oriente. Israele accusa Hamas di aver attaccato i suoi soldati in violazione degli accordi, e risponde con raid su Rafah. Il movimento terroristico nega, e per dimostrare la sua buona fede nel rispetto dell’ intesa annuncia di aver ritrovato il corpo di un 13esimo ostaggio israeliano morto nei due anni di prigionia nella Striscia. Ma gli Stati Unti avvertono che la milizia si prepara amnche ad attaccare nuovamente la popolazione delal Striscia. 🔗 Leggi su Open.online

