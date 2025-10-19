Ragazzo quattordicenne suicida il Ministero ha completato le ispezioni Sarebbero in partenza le contestazioni disciplinare al personale scolastico

Il giovane Paolo Mendico, quattordicenne in provincia di Latina, è stato trovato senza vita l’11 settembre?2025, poche ore prima dell’inizio dell’anno scolastico, nella sua stanza. Secondo la famiglia, Paolo era da tempo vittima di atti di bullismo e di cyberbullismo che si sarebbero protratti sin dalle scuole elementari. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche questi approfondimenti

Grave incidente a San Biagio: muore ragazzo di 14 anni Vai su Facebook

Paolo Mendico suicida per bullismo, il ministero: "La scuola sminuì quanto stava accadendo" - A distanza di settimane dal tragico gesto compiuto da Paolo Mendico, il 14enne di Santi Cosma e Damiano (Latina) che si è tolto la vita l'11 settembre scorso, poche ore prima del primo giorno di ... Lo riporta today.it

Paolo Mendico suicida a 14 anni, concluse le ispezioni del ministero: «Vittima di bullismo, la scuola ha sminuito» - Paolo Mendico è stato vittima di bullismo dei compagni a scuola e l'istituto che frequentava ha sminuitò la gravità di quello che stava accadendo. Come scrive msn.com

Quattordicenne suicida a Latina. Alberto Pellai: “Paolo viveva in trincea, la scuola non deve voltarsi dall’altra parte” - Un ragazzo sensibile, appassionato di musica e di pesca, benvoluto da chi lo conosceva davvero, ma da anni vittima di bullismo. agensir.it scrive