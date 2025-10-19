Ragazzo accoltellato fuori discoteca a Roma arrestato coetaneo
Nella notte, verso le 5 a Roma, un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato nei pressi di una discoteca in viale Maurizio Barendson. Intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, che hanno arrestato un coetaneo di nazionalità tunisina; un altro ragazzo di 20 anni è stato denunciato per favoreggiamento per aver nascosto il coltello. Il ferito non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
