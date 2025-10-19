Ragazzo accoltellato all' alba nel parcheggio della discoteca grave 22enne
Accoltellato all'alba nel parcheggio della discoteca dove aveva passato la serata. Un ragazzo di 22 anni, trasportato d'urgenza in ospedale. Il tentato omicidio a Roma nord. I carabinieri hanno poi arresato il presunto aggressore e denunciato un amico di quest'ultimo che aveva provato a far. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
+++Giovane accoltellato durante una lite nel centro di Cagliari+++ Il ragazzo è stato ricoverato all’ospedale Brotzu in prognosi riservata - facebook.com Vai su Facebook
Perugia, ragazzo accoltellato e ucciso in un parcheggio - X Vai su X
Ragazzo accoltellato all'alba nel parcheggio della discoteca, grave 22enne - Arrestato un coetaneo e denunciato un suo amico che aveva provato a nascondere il coltello ... Segnala romatoday.it
Ragazzo di 22 anni accoltellato da un coetaneo fuori dalla discoteca: i colpi dopo una lite nel parcheggio - Un altro episodio di violenza tra giovani a un solo giorno di distanza dalla morte di Hekuran Cumani, sgozzato in un parcheggio dell'Università di Perugia. Riporta msn.com
Accoltellato alla gola nel parcheggio dell'Università: Hekuran trovato morto a 23 anni - Non sarebbe legato né all'ambiente universitario né al mondo dello spaccio ... Segnala today.it