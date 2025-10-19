Ragazzo accoltellato all' alba nel parcheggio della discoteca grave 22enne

19 ott 2025

Accoltellato all'alba nel parcheggio della discoteca dove aveva passato la serata. Un ragazzo di 22 anni, trasportato d'urgenza in ospedale. Il tentato omicidio a Roma nord. I carabinieri hanno poi arresato il presunto aggressore e denunciato un amico di quest'ultimo che aveva provato a far. 🔗 Leggi su Romatoday.it

