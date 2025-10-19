Ragazzino 17enne travolto in bici | è grave

Intorno alle 19.15 di domenica 19 ottobre, un ciclista minorenne, di 17 anni, è stato investito in via Garbagnate a Lainate (Milano).Sbalzato a terraNon è ancora chiara la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Rho. Attivata da Areu 118 un'ambulanza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

