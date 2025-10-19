Ragazza aggredita dall’ex fidanzato alla fermata del bus | il 40enne era già stato denunciato per ‘revenge porn’

Una ragazza è stata aggredita dall’ ex fidanzato a Varese. L’uomo, un 45enne con precedenti per droga, l’ha picchiata a una fermata dell’autobus davanti a dei testimoni. Uno di loro, un conoscente della giovane, ha chiamato il 112. Gli agenti hanno inizialmente convalidato l’arresto del 45enne con l’accusa di atti persecutori. L’uomo è stato poi rimesso in libertà. Il gip del tribunale di Varese Alessandro Chionna ha disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento, con la possibilità di arresto in caso di violazione della misura. La giovane ha soli 19 anni e aveva già denunciato due volte l’ex compagno per aver diffuso foto intime senza consenso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

