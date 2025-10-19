Raffaella Fico ormai non ci sono più dubbi | arriva la foto del bacio

Era da tempo che il gossip li inseguiva, ma ora arriva la conferma social: Raffaella Fico ha pubblicato una storia Instagram in cui si lascia andare a un bacio appassionato con il calciatore Armando Izzo. Uno scatto che non ha bisogno di grandi spiegazioni: loro due, sul sedile posteriore di un’auto, labbra incollate e sguardi complici. Non avevamo bisogno di altre conferme, insomma. Raffaella Fico e Armando Izzo escono allo scoperto. Il bacio è stato immortalato in una Instagram Story, il quartier generale di tutti i comunicati stampa dei vip. Fino a ieri si trattava solo di sospetti, ma ora è ufficiale: Fico e Izzo fanno coppia. 🔗 Leggi su Dilei.it

