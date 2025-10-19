Raffaella Fico ormai non ci sono più dubbi | arriva la foto del bacio
Era da tempo che il gossip li inseguiva, ma ora arriva la conferma social: Raffaella Fico ha pubblicato una storia Instagram in cui si lascia andare a un bacio appassionato con il calciatore Armando Izzo. Uno scatto che non ha bisogno di grandi spiegazioni: loro due, sul sedile posteriore di un’auto, labbra incollate e sguardi complici. Non avevamo bisogno di altre conferme, insomma. Raffaella Fico e Armando Izzo escono allo scoperto. Il bacio è stato immortalato in una Instagram Story, il quartier generale di tutti i comunicati stampa dei vip. Fino a ieri si trattava solo di sospetti, ma ora è ufficiale: Fico e Izzo fanno coppia. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche questi approfondimenti
Raffaella Fico e Armando Izzo sono ufficialmente una coppia Dopo alcuni indizi social comparsi nelle scorse settimane, la showgirl ha pubblicato su Instagram uno scatto mentre bacia il calciatore del Monza Vai su Facebook
Raffaella Fico ufficializza il nuovo amore! Il bacio col calciatore più giovane e il gesto della figlia Pia Balotelli - Raffaella Fico ufficializza il suo nuovo amore con una foto in cui lo bacia sulla bocca. Lo riporta gossip.it
Raffaella Fico e Armando Izzo: il bacio che ufficializza la nuova coppia - Raffaella Fico ufficializza la storia con Armando Izzo: il bacio social conferma la nuova coppia. Da msn.com
Raffaella Fico esce allo scoperto col suo nuovo fidanzato Armando Izzo: la foto del bacio - Negli scorsi giorni sul web si erano diffusi diversi rumor di una relazione tra Raffaella Fico e il calciatore Armando Izzo, come riportato da una segnalazione giunta a Deianira Marzano: Raffaella ... Riporta isaechia.it