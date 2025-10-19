Radio Isav rinnova il sostegno agli studi dei figli dei malati di Sla in Abruzzo
Radio Isav rinnova, per il terzo anno consecutivo, il sostegno agli studi dei figli dei malati di Sla in Abruzzo.Nel 2025 sono 22 i ragazzi beneficiari di borse di studio: segno concreto di vicinanza da parte dell'emittente radiotelevisiva pescarese alle famiglie colpite dalla malattia e di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
