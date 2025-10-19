Radio Isav rinnova il sostegno agli studi dei figli dei malati di Sla in Abruzzo

Chietitoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Radio Isav rinnova, per il terzo anno consecutivo, il sostegno agli studi dei figli dei malati di Sla in Abruzzo.Nel 2025 sono 22 i ragazzi beneficiari di borse di studio: segno concreto di vicinanza da parte dell'emittente radiotelevisiva pescarese alle famiglie colpite dalla malattia e di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Radio Isav Rinnova Sostegno