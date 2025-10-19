Racconterà l' importanza delle radici e dei legami col territorio | al Tedx Forlì anche la scrittrice Nicoletta Verna
C’è un filo sottile che unisce Forlì, dove è nata, e Firenze, dove oggi vive e lavora. È il filo delle storie: quelle che ascolta, che rielabora, che scrive. Ci sarà anche la scrittrice Nicoletta Verna sul palco di Tedx Forlì 2026: una voce intensa, impegnata e profondamente radicata, pronta a. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
