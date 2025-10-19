Rabbia e desolazione dei residenti | Sono stato io a chiamare il 122 Chissà cosa sarebbe successo sennò
In video, diventato virale in poco tempo e rimbalzato di chat in chat, si sente distintamente la voce di una donna, costretta a rintanarsi con le serrande abbassate, al buio. Parla, si agita, è intimorita. Fuori, proprio in quel momento, gli ultras veronesi e quelli pisani si stavano colpendo senza pietà con qualsiasi oggetto a disposizione. Caschi in testa, spranghe in mano, sassi, e qualsiasi altra cosa via Piave avesse da offrire, compresa la spazzatura lasciata sul marciapiede per la raccolta differenziata. Attimi di panico e di follia, con i cittadini costretti a rinchidersi al sicuro, con l’unica speranza che tutto possa durare il meno possibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
