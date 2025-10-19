Dimenticate le ciprie pesanti e polverose di qualche anno fa. Oggi le migliori ciprie 2025 si applicano che è un piacere. Del resto, anche queste sono diventate veri e propri cosmetici ibridi e dalle tante virtù: fissano il make-up, opacizzano senza spegnere l’incarnato e migliorano l’aspetto della grana cutanea; inoltre, idratano, rimpolpano e spengono i rossori. Merito di formule all-in-one che hanno conquistato anche chi finora le ciprie le evitava. Sono non comedogene e acne safe. Non stupisce che, secondo il Beauty Report 2025 di Cosmetica Italia, a livello di consumi, proprio le ciprie, passate in sordina negli ultimi anni, abbiano trovato finalmente nuova linfa. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Queste sono le migliori ciprie per fissare il trucco senza appesantirlo