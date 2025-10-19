Questa volta nessun fischio l' Unieuro si arrende solo nel finale contro Scafati Ottimo Pinza
Questa volta non ci sono fischi. L'Unieuro lotta fino alla fine, ma Scafati piazza l'allungo decisivo ad un minuto della sirena, espugnando così il Palafiera. Finisce 82 a 87 per i campani, ma, al contrario della precedenti prestazioni, la squadra di coach Antimo Martino non è parsa molle, ma ha. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
