Questa non è Ornella Muti l’autobiografia di Ornella Muti

MILANO – La prima autobiografia, ovviamente anticonvenzionale, di una delle stelle più luminose del nostro cinema, in occasione dei suoi 70 anni appena compiuti. Si chiama “Questa non è Ornella Muti” (La Nave di Teseo – collana Oceani, pp. 192, 19 euro) ed è firmata ovviamente da Ornella Muti. Prefazione di Sean Baker, regista premio Oscar e Palma d’Oro per Anora. “Sembro buona, ma sono una monella con la faccia d’angelo”. Ornella Muti, prima di diventare un’attrice e una diva mondiale, è stata una bambina di quattro anni, Francesca, portata dalla madre presso una zia in Svizzera per alleviare con l’aria di montagna i problemi polmonari di cui soffriva. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

