Querzoli Volley Forlì vittoria netta a Montorio | 3-0 e prima gioia in trasferta

Forlitoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima trasferta e prima netta vittoria per la Querzoli Volley Forlì, che espugna il campo di Montorio con una prestazione decisa vincendo tre a zero. I parziali 25-22, 25-23 e 25-21 non raccontano comunque di un match combattuto, segnato anche dall'infortunio alla caviglia accorso allo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

