Querzoli Volley Forlì vittoria netta a Montorio | 3-0 e prima gioia in trasferta
Prima trasferta e prima netta vittoria per la Querzoli Volley Forlì, che espugna il campo di Montorio con una prestazione decisa vincendo tre a zero. I parziali 25-22, 25-23 e 25-21 non raccontano comunque di un match combattuto, segnato anche dall'infortunio alla caviglia accorso allo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
OA Sport. . Allenatore e Direttore Tecnico di Beachvolley Bergamo, selezionatore della Nazionale giovanile di beach volley e allenatore di volley indoor, Fabrizio Incitti ha vissuto una vera e propria estate d’argento: sotto la sua guida la coppia Sacripanti/Titta Vai su Facebook
Querzoli oltre le difficoltà. In trasferta la prima gioia - Ci pensano Pirini e Silvestroni, bene anche D’Orlando: tutti oltre i 10 punti. sport.quotidiano.net scrive
Volley, doppio esordio ai Romiti. La nuova Querzoli e il derby rosa - eu, rivoluzionata dopo aver comprato il titolo sportivo, deve vedersela con la Teodora Rav ... Come scrive msn.com