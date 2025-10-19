Quello è falso Garlasco le parole di Lovati che danneggiano l’alibi di Sempio

Garlasco, occhi di tutti puntati sulle prossime mosse dell'avvocato Massimo Lovati. L'ex difensore di Andrea Sempio ha lasciato intendere di non voler uscire definitivamente di scena, forte della memoria storica che conserva sul caso. Ha accettato senza polemiche la decisione del suo ex assistito di revocargli il mandato, ma col passare dei giorni sono emerse punti di vista sempre più differenti. Lo dimostrano le dichiarazioni dello stesso Lovati e l'intervento, poco dopo, dell'avvocata Angela Taccia, che ha preso posizione a difesa del suo assistito. La rivelazione che ha spiazzato tutti arriva dal legale di Lovati, Fabrizio Gallo, che ha messo in discussione il principale alibi di Sempio: lo scontrino che avrebbe dovuto provare la sua assenza dal luogo del delitto.

