Quella serata a ’Campanile Sera’ A teatro per rivivere quel momento

Ai più giovani, la trasmissione “ Campanile Sera ” dirà probabilmente poco, ma chi ebbe la fortuna di vederla in televisione, nel lontano 1960, ricorda certamente le imprese della squadra di bondenesi, che diedero battaglia a sei comuni italiani, a suon di quiz e giochi di abilità, in un programma che scrisse la leggenda delle prime trasmissioni televisive della Rai. Ora, quella celebre e fortunata trasmissione televisiva rivive in uno spettacolo teatrale organizzato da Bracciano Lodi con Edmo Mori, e che andrà in scena in tre diverse esibizioni, dal 24 al 26 ottobre (ore 21) alla sala 2000. " Bondeno ha un ricordo tramandato dalle persone di quel periodo delle appassionanti sfide, nelle quali diede prova di grande preparazione e coesione sbaragliando gli avversari – dice il sindaco Simone Saletti –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

