Quella prova è falsa L’annuncio shock di Lovati che mette nei guai Sempio

Garlasco torna al centro dell’attenzione mediatica con nuove dichiarazioni che rimettono tutto in discussione. L’ex difensore di Andrea Sempio, Massimo Lovati, attraverso il suo legale, ha lanciato un messaggio che fa tremare le certezze costruite finora sulla vicenda. Nonostante il recente allontanamento dal caso, Lovati sembra tutt’altro che intenzionato a restare in silenzio. La tensione cresce attorno a un elemento chiave: lo scontrino che avrebbe dovuto confermare l’alibi di Sempio. Un dettaglio apparentemente banale che oggi, alla luce delle nuove parole, rischia di cambiare tutto. Lo scontrino “incriminato” e la frase che spiazza tutti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

