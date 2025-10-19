Quella politica dell’odio figlia dell’America
L’eccesso rancoroso altro non è che una moda americana di successo la riprova di una egemonia Usa mai tramontata sotto il profilo culturale. 🔗 Leggi su Lastampa.it
