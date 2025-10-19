Quella notte in cui un italiano rubò la Gioconda L' imbianchino che voleva riportarla in Italia

Feedpress.me | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 21 e il 22 agosto 1911, il Louvre è chiuso per manutenzione. Un uomo, vestito da operaio, si aggira nel Salon Carré, dove è esposto il ritratto più celebre del mondo. Poche ore dopo, la Gioconda di Leonardo da Vinci scompare. Fu l’inizio del furto più celebre nella storia dell’arte. Dietro al colpo c'era Vincenzo Peruggia, imbianchino originario di Dumenza, in provincia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

quella notte in cui un italiano rub242 la gioconda l imbianchino che voleva riportarla in italia

© Feedpress.me - Quella notte in cui un italiano rubò la Gioconda. L'imbianchino che voleva riportarla in Italia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Notte Cui Italiano Rub242