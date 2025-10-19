Nella notte tra il 21 e il 22 agosto 1911, il Louvre è chiuso per manutenzione. Un uomo, vestito da operaio, si aggira nel Salon Carré, dove è esposto il ritratto più celebre del mondo. Poche ore dopo, la Gioconda di Leonardo da Vinci scompare. Fu l’inizio del furto più celebre nella storia dell’arte. Dietro al colpo c'era Vincenzo Peruggia, imbianchino originario di Dumenza, in provincia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Quella notte in cui un italiano rubò la Gioconda. L'imbianchino che voleva riportarla in Italia