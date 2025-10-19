Quel finestrino dell' auto aperto e il tentativo di mettersi in salvo dall' alluvione | Marianna è stata trascinata per oltre 10 chilometri

Almeno dieci chilometri. Seguendo il sinuoso e frastagliato tracciato dei torrenti, forse pure qualcuno di più. Per tanto - dal collettore di piazza Della Libertà di Favara - è stato trascinato, dalle acque alluvionali, il corpo di Marianna Bello. Ancora un chilometro e mezzo circa e la salma. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Paura a Casal Bruciato dove una donna ha trovato un finestrino danneggiato da quello che apparentemente è sembrato un colpo da arma da fuoco. Un episodio che risale alla scorsa settimana, esattamente il 23 settembre e che ha indubbiamente provocato - facebook.com Vai su Facebook

Napolitano da Lama e quel finestrino aperto sul viadotto - Nella prima metà degli anni '80 Giorgio Napolitano era parlamentare nonché responsabile della politica internazionale del Pci e dopo un'intervista in una radio locale di Terni, l'ex sindaco di Narni ... Da ansa.it

Bambina morta sbalzata dall’auto, il finestrino posteriore era aperto - Gli agenti della polizia locale di Vigevano stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire i particolari della dinamica della tragedia. Riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Sassari, lascia il finestrino dell’auto aperto: i vandali lanciano dentro un fumogeno - Vietato dimenticarsi il finestrino della macchina aperto in via Nurra, nel quartiere Monte Rosello di Sassari. Da unionesarda.it