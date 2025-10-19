Quel cavillo sui miliardari che punisce tutto il Paese

Ilgiornale.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'impianto di questa legge finanziaria è niente male, ma al suo interno contiene un segnale di grande preoccupazione, anche se apparentemente minimo. La sua ridotta entità come ha spiegato Roberto Perotti a 10minuti, al contrario di quanto molti pensino, è un buon segno. Dopo anni in cui sono stati spesi e gettati al vento centinaia di miliardi in bonus, un po' di sobrietà non ci fa male. La riduzione delle imposte sui redditi, relativa alla fascia dei contribuenti medio bassa, voluta fortemente dal viceministro Leo, è un segnale positivo. Il Governo ha abbandonato le sciocchezze ideologiche degli incentivi alle imprese legate al green deal, ritornando ad incentivare gli investimenti puri e semplici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

quel cavillo sui miliardari che punisce tutto il paese

© Ilgiornale.it - Quel cavillo sui miliardari che punisce tutto il Paese

Altri contenuti sullo stesso argomento

quel cavillo miliardari punisceQuel cavillo sui miliardari che punisce tutto il Paese - Gli uffici del ministro Giorgetti hanno previsto l'aumento del 50 per cento della tassazione piatta sui ricconi che vogliano rientrare in Italia ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Quel Cavillo Miliardari Punisce