L'impianto di questa legge finanziaria è niente male, ma al suo interno contiene un segnale di grande preoccupazione, anche se apparentemente minimo. La sua ridotta entità come ha spiegato Roberto Perotti a 10minuti, al contrario di quanto molti pensino, è un buon segno. Dopo anni in cui sono stati spesi e gettati al vento centinaia di miliardi in bonus, un po' di sobrietà non ci fa male. La riduzione delle imposte sui redditi, relativa alla fascia dei contribuenti medio bassa, voluta fortemente dal viceministro Leo, è un segnale positivo. Il Governo ha abbandonato le sciocchezze ideologiche degli incentivi alle imprese legate al green deal, ritornando ad incentivare gli investimenti puri e semplici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quel cavillo sui miliardari che punisce tutto il Paese