Quattro serie più un bonus da guardare a ottobre
L’autunno porta con sé nuove serie capaci di avvolgerci come un plaid caldo, tra drammi intensi, crime psicologici, commedie che sanno strappare un sorriso anche quando la realtà è spietata. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
News recenti che potrebbero piacerti
La testa di serie numero quattro del tabellone di Stoccolma raggiunge la semifinale Affronterà Rune o Etcheverry BMW Italia Vai su Facebook
Quattro modi in cui la formula della serie si è evoluta in Silent Hill f: - X Vai su X
Quattro serie da non perdere (più una che ci divora) - Il protagonista, Gregorio Esposito, per tutti Gerri (ma all’anagrafe Goran), è un ispettore di polizia di origine rom. Segnala ecodibergamo.it