Quartieri Spagnoli agguato di settembre | fermati quattro indagati anche due minorenni
Tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso: 23enne ancora in gravissime condizioni. Indagini coordinate dalla DDA e dai Carabinieri di Napoli Centro. NAPOLI – È finita con quattro fermi, tra cui due minorenni, l’indagine sull’agguato avvenuto nella notte del 15 settembre scorso in via Conte di Mola, nei Quartieri Spagnoli, dove due giovani — un 23enne e un 17enne — furono raggiunti da colpi d’arma da fuoco. Il 23enne resta tuttora ricoverato in condizioni gravissime. Per delega delle Procure di Napoli e di quella per i Minorenni, i Carabinieri della Compagnia di Napoli Centro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 46enne, una 21enne e due ragazzi di 17 e 16 anni, tutti napoletani. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
