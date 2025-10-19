Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore medio ponderato dell’energia scambiata ogni giorno sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 19 Ottobre 2025, il PUN si attesta a 0,109 €kWh (109,50 €MWh), un valore che riflette una certa stabilità rispetto ai mesi precedenti, ma che rimane comunque superiore ai livelli pre-crisi energetica. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto scelto, ma il PUN rappresenta sempre la base di partenza su cui vengono aggiunti costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e imposte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

