Quando tornano Hojlund e McTominay? Le ultime verso il PSV Eindhoven

Preoccupazione diffusa e una domanda che ormai si rincorre da ore tra i tifosi azzurri: quando torneranno a disposizione Rasmus Hojlund e Scott McTominay? Ieri la sconfitta contro il Torino senza di loro in campo, entrambi in tribuna per dei problemi fisici. Ora, però, i match contro il PSV di Champions League e la prossima sfida di campionato contro l’Inter saranno cruciali. Hojlund-McTominay: per Conte pedine fondamentali. Due calciatori che in questa prima fase della stagione hanno dimostrato di essere molto importanti all’interno dello scacchiere di Conte. Ecco perché l’allenatore li aspetta, e già nel prossimo match contro il PSV Eindhoven potrebbe esserci il rientro di uno dei due. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

