Quando tornano Hojlund e McTominay? Le ultime verso il PSV Eindhoven

Spazionapoli.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Preoccupazione diffusa e una domanda che ormai si rincorre da ore tra i tifosi azzurri: quando torneranno a disposizione Rasmus Hojlund e Scott McTominay? Ieri la sconfitta contro il Torino senza di loro in campo, entrambi in tribuna per dei problemi fisici. Ora, però, i match contro il PSV di Champions League e la prossima sfida di campionato contro l’Inter saranno cruciali. Hojlund-McTominay: per Conte pedine fondamentali. Due calciatori che in questa prima fase della stagione hanno dimostrato di essere molto importanti all’interno dello scacchiere di Conte. Ecco perché l’allenatore li aspetta, e già nel prossimo match contro il PSV Eindhoven potrebbe esserci il rientro di uno dei due. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

quando tornano hojlund e mctominay le ultime verso il psv eindhoven

© Spazionapoli.it - Quando tornano Hojlund e McTominay? Le ultime verso il PSV Eindhoven

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

tornano hojlund mctominay ultimeNapoli, quando rientrano McTominay e Hojlund? Un può può farcela col PSV, l’altro… - Le ultime sulle condizioni dei due big infortunati Piove sul bagnato in casa Napoli. Segnala calcionews24.com

tornano hojlund mctominay ultimeNapoli, infortunio McTominay e Hojlund: quando rientreranno i due azzurri? - inviato a Torino Mettiamola così: almeno in Olanda, tra 48 ore, potranno essere freschi. Da ilmattino.it

tornano hojlund mctominay ultimeTorino-Napoli, McTominay e Hojlund infortunati: neanche in panchina - Antonio Conte costretto a cambiare i suoi piani per Torino- Secondo calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Tornano Hojlund Mctominay Ultime