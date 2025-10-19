Quando si accendono i riscaldamenti il calendario regione per regione
Dopo due inverni segnati da misure straordinarie per contenere i consumi energetici, è arrivato il consueto calendario per l’accensione degli impianti di riscaldamento. Quest’anno non ci saranno più tagli orari o riduzioni di periodo, come previsto dal discusso decreto Cingolani del 2022. Si torna, quindi, alle regole stabilite dal Dpr 742013, che suddivide il Paese in zone climatiche e stabilisce per ciascuna le finestre temporali entro cui è possibile accendere i termosifoni. Nella fascia climatica E, che include gran parte del Nord e le aree montane del Centro-Sud, l’accensione dei termosifoni è partita il 15 ottobre 2025 e terminerà il 15 aprile 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Approfondisci con queste news
Si riaccendono i riscaldamenti: cosa c’è da sapere - facebook.com Vai su Facebook
Termosifoni, ecco quando si accendono i riscaldamenti e alcuni trucchi per risparmiare sulla bolletta https://startupitalia.eu/economy/termosifoni-riscaldamenti-date-accensione/… - X Vai su X
Quando si accendono i riscaldamenti, il calendario regione per regione - In molte regioni del Nord i termosifoni sono già accesi, mentre nel resto d’Italia si attende novembre secondo il calendario termico stabilito per l’inverno 2025- Secondo quifinanza.it
Quando si accendono i riscaldamenti 2025? Le date e le regole per la nuova stagione - Quando si accendono i riscaldamenti 2025: calendario per zone climatiche, deroghe speciali, orari massimi giornalieri e limiti di temperatura. Segnala notizie.it
Termosifoni, ecco quando si accendono i riscaldamenti e alcuni trucchi per risparmiare sulla bolletta - Tutte le date di accensione dei termosifoni provincia per provincia e diversi suggerimenti per non incidere troppo sulle utenze dell'energia ... Da startupitalia.eu