Dopo due inverni segnati da misure straordinarie per contenere i consumi energetici, è arrivato il consueto calendario per l’accensione degli impianti di riscaldamento. Quest’anno non ci saranno più tagli orari o riduzioni di periodo, come previsto dal discusso decreto Cingolani del 2022. Si torna, quindi, alle regole stabilite dal Dpr 742013, che suddivide il Paese in zone climatiche e stabilisce per ciascuna le finestre temporali entro cui è possibile accendere i termosifoni. Nella fascia climatica E, che include gran parte del Nord e le aree montane del Centro-Sud, l’accensione dei termosifoni è partita il 15 ottobre 2025 e terminerà il 15 aprile 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quando si accendono i riscaldamenti, il calendario regione per regione