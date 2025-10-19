Quando MotoGP e F1 oggi 19 ottobre | orari gare programma TV8 e Sky
Oggi domenica 19 ottobre si conclude il lungo weekend riservato ai motori, arriviamo al momento clou dell’intenso fine settimana. Spazio alle gare: GP degli USA per quanto riguarda la F1 e GP di Australia per la MotoGP. Si preannuncia grandissimo spettacolo sui circuiti di Austin e Phillip Island. La gara della F1 è prevista alle ore 21.00, mentre per la MotoGP bisognerà sintonizzarsi alle ore 05.00. Non ci sarà dunque contemporaneità tra i due eventi e gli appassionati non saranno costretti a fare delle scelte: sveglia all’alba per seguire le due ruote e poi appuntamento in prima serata per lo spettacolo delle monoposto in Texas. 🔗 Leggi su Oasport.it
