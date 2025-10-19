Quando la piazza diventa arena
C’è un filo rosso, e non è più invisibile. Da settimane anzi da mesi l’Italia vive una sequenza ininterrotta di assalti alle regole: cortei che nascono come rivendicazioni e diventano trappole urbane, blocchi stradali che paralizzano intere città, pattuglie di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza aggredite, negozi devastati, auto rovesciate, scontri e minacce. Una minoranza militante si è assunta il diritto di trasformare lo spazio pubblico in un’arena di guerra civile a puntate. In tutte queste manifestazioni dalle piazze pro-Pal alla vertenza Gkn, dalle occupazioni agli scioperi a sorpresa si infilano sistematicamente frange antagoniste, violente e anarchiche, che nulla hanno a che fare con il dissenso: entrano con un solo scopo, destabilizzare lo Stato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
