Quando gioca Jannik Sinner a Vienna? Le tre ipotesi tempi stretti e un tabellone complicato
Nemmeno il tempo per alzare al cielo il trofeo vinto al Six Kings Slam 2025, torneo d’esibizione andato in scena a Riad, in Arabia Saudita, che Jannik Sinner dovrà sbrigarsi a tornare in Europa per prendere parte all’ATP 500 di Vienna, che si disputerà nella capitale austriaca dal 20 al 26 ottobre. In Austria il tabellone di singolare maschile sarà a 32 giocatori, quindi per Sinner, numero 1 del seeding, non ci saranno bye: l’azzurro dovrà iniziare il proprio cammino dai sedicesimi. Il primo turno del torneo austriaco potrà essere spalmato al massimo su tre giornate, dunque Sinner potrà giocare al più tardi mercoledì 22. 🔗 Leggi su Oasport.it
