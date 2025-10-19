Quando gioca Jannik Sinner a Vienna? Le tre ipotesi tempi stretti e un tabellone complicato

Oasport.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nemmeno il tempo per alzare al cielo il trofeo vinto al Six Kings Slam 2025, torneo d’esibizione andato in scena a Riad, in Arabia Saudita, che Jannik Sinner dovrà sbrigarsi a tornare in Europa per prendere parte all’ATP 500 di Vienna, che si disputerà nella capitale austriaca dal 20 al 26 ottobre. In Austria il tabellone di singolare maschile sarà a 32 giocatori, quindi per Sinner, numero 1 del seeding, non ci saranno bye: l’azzurro dovrà iniziare il proprio cammino dai sedicesimi. Il primo turno del torneo austriaco potrà essere spalmato al massimo su tre giornate, dunque Sinner potrà giocare al più tardi mercoledì 22. 🔗 Leggi su Oasport.it

quando gioca jannik sinner a vienna le tre ipotesi tempi stretti e un tabellone complicato

© Oasport.it - Quando gioca Jannik Sinner a Vienna? Le tre ipotesi, tempi stretti e un tabellone complicato

Altre letture consigliate

gioca jannik sinner viennaJannik Sinner: all'Atp 500 di Vienna debutto con Altmaier - Berrettini contro Popyrin e Darderi contro Nakashima completano il tabellone degli italiani nel torneo della capitale austriaca ... Si legge su corriere.it

gioca jannik sinner viennaSinner, quando gioca l'Atp 500 a Vienna? Calendario, avversari e dove vederlo in tv e streaming - A poche ore dalla finale del Six Kings Slam, con l'azzurro che sfiderà Carlos ... Scrive msn.com

Quale torneo gioca Sinner dopo il Six Kings Slam? Il prossimo impegno dell'azzurro - Jannik Sinner si prepara ad affrontare la finale di oggi al Six Kings Slam, nella speranza che possa arrivare un'altra vittoria. Lo riporta tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Gioca Jannik Sinner Vienna