Quando conviene prenotare i voli per Natale | ecco i giorni migliori per partire
Secondo gli esperti di viaggi e i principali motori di ricerca di voli, esiste infatti una vera e propria “finestra” per acquistare biglietti aerei a prezzi vantaggiosi: tra 8 e 12 settimane prima della partenza. Quindi, quando conviene prenotare i voli per Natale per evitare di spendere una fortuna? Il mese ideale per comprare i voli per Natale. Per individuare il mese perfetto, bisogna considerare sia la tendenza storica dei prezzi, sia la logica di funzionamento delle compagnie aeree. Gli algoritmi di pricing infatti variano in base alla domanda, più cresce l’interesse verso una certa tratta, più aumenta la tariffa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Chi ha detto che tornare non conviene? Con Itabus il ritorno costa il 10% in meno. Ti basta prenotare andata e ritorno insieme e inserire il codice RITORNO10. Prenota ora su itabus.it o scarica l’app - facebook.com Vai su Facebook
Costi dei voli alle stelle per le vacanze di Natale: fino al 1.130% in più da Milano a Catania - I costi dei biglietti aerei in questo periodo dell’anno sono schizzati alle stelle e andare ... Come scrive greenme.it
Come risparmiare sui biglietti aerei: mese, giorno e orari più convenienti per prenotare i voli - Tariffe ribassate anche per chi compra nelle prime ore del mattino, a inizio settimana o a settembre. Scrive quotidiano.net
Come risparmiare sui voli a Natale e Capodanno - Il primo grande consiglio per risparmiare sui voli a Natale, ma anche in generale durante tutto il corso dell’anno, è saper scegliere il giorno più economico per partire. Lo riporta quotidiano.net