Secondo gli esperti di viaggi e i principali motori di ricerca di voli, esiste infatti una vera e propria "finestra" per acquistare biglietti aerei a prezzi vantaggiosi: tra 8 e 12 settimane prima della partenza. Quindi, quando conviene prenotare i voli per Natale per evitare di spendere una fortuna? Il mese ideale per comprare i voli per Natale. Per individuare il mese perfetto, bisogna considerare sia la tendenza storica dei prezzi, sia la logica di funzionamento delle compagnie aeree. Gli algoritmi di pricing infatti variano in base alla domanda, più cresce l'interesse verso una certa tratta, più aumenta la tariffa.

Quando conviene prenotare i voli per Natale: ecco i giorni migliori per partire