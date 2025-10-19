Quando cambia l'ora solare nel 2025 e quando torna l'ora legale

Torna l’ora solare in Italia nella notte tra sabato 25 e domenica 26 Ottobre. Le lancette andranno spostate di un’ora indietro alle 3 di notte e posizionandole alle ore 2. Si dormirà un’ora in più e avremo più luce in mattinata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Quando cambia l’ora solare nel 2025 e quando torna l’ora legale - Le lancette andranno spostate di un’ora indietro alle 3 di notte e posizionandole alle ore 2. Come scrive fanpage.it

A fine ottobre 2025 torna l'ora solare, ecco tutto quello che c'è da sapere sul cambio d'orario - Cambio all’ora solare 2025: ecco cosa sta per accadere Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 , esattamente alle ore 3:00 del mattino, ... Scrive msn.com

Quando torna l'ora solare e perché l'ora legale non è stata ancora soppressa - Si dorme di più ma le giornate si accorciano, provocando anche possibili problemi di insonnia e stress. Come scrive tg24.sky.it