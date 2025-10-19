Qualificazioni ai Mondiali Individuali di Karate l’Italia chiude il torneo con 4 pass iridati

Parigi, 19 ottobre 2025 – E’ stato un lungo week end dalle grandi emozioni per il karate azzurro. Nella tappa parigina delle Qualificazioni ai Mondiali Individuali de Il Cairo, gli Azzurri hanno dato cuore e anima e hanno portato a casa il pass iridato, per la competizione di dicembre. Di seguito gli Azzurri qualificati in torneo. Viola Lallo (kumite) nei -55 kg – oro in finale Luca Maresca (kumite) nei -67kg – oro in finale Aurora Graziosi (kumite) nei -61kg – oro in finale Daniele De Vivo (kumite) nei -75kg – oro in finale L’Italia porta 11 atleti al Mondiale ed è la prima squadra d’Europa. Gli Azzurri qualificati e le dichiarazioni – Fonte Fijlkamfijlkam. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it