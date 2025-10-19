Qual è e come si vive nella città più fredda del mondo
In inverno questa città può raggiungere temperature davvero impensabili, anche i -64°C. Tra cibi congelati, macchine sempre accese e innumerevoli strati di vestiti, ecco come si vive a Yakutsk, la città più fredda del mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
