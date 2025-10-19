Putin vuole le miniere di Donestk per fermare la guerra
Il presidente russo Vladimir Putin, nella telefonata di giovedì il presidente americano Donald Trump, ha chiesto che Kiev ceda il pieno controllo della regione di Donetsk, una regione mineraria strategicamente vitale nell'Ucraina orientale, come condizione per porre fine alla guerra. Lo hanno dichiarato al "Washington Post" due alti funzionari a conoscenza della conversazione. Il Capo del Cremlino ha tentato senza successo di conquistare il territorio per undici anni, ripetutamente respinto dalle forze ucraine. L'attenzione di Putin su Donetsk suggerisce che non intende fare marcia indietro rispetto alle richieste passate che hanno lasciato il conflitto in una situazione di stallo, nonostante l'ottimismo di Trump riguardo al raggiungimento di un accordo, hanno affermato i funzionari, parlando di una condizione di anonimato per descrivere le delicate discussioni a porte chiuse. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondisci con queste news
Bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente Usa e il leader di Kiev: «Putin non vuole la pace» - facebook.com Vai su Facebook
Putin vuole riportare il rapporto con Trump a prima dell'Alaska. Favori e divisioni fra il capo del Cremlino e il presidente degli Stati Uniti, in attesa del vertice di Budapest - @Micol_Fla - X Vai su X
Putin vuole le miniere di Donestk per fermare la guerra - Il presidente russo Vladimir Putin, nella telefonata di giovedì il presidente americano Donald Trump, ha chiesto che Kiev ceda il pieno ... iltempo.it scrive
Ucraina, Putin a Trump: «Kiev ceda il Donetsk». Wp: non intende fare marcia indietro rispetto alle richieste passate - Vladimir Putin ha chiesto a Donald Trump che l'Ucraina ceda il pieno controllo di Donetsk, una regione strategicamente vitale nell'est del Paese, come condizione per ... Da ilmattino.it
Ucraina, Putin a Trump: «Kiev ceda il Donetsk» - Vladimir Putin ha chiesto a Donald Trump che l'Ucraina ceda il pieno controllo di Donetsk, una regione strategicamente vitale nell'est del Paese, come condizione per ... Scrive ilmessaggero.it