Il Presidente russo, Vladimir Putin, nella telefonata di giovedì con il Presidente Usa, Donald Trump, ha chiesto che Kiev ceda il pieno controllo del Donetsk, una regione strategicamente vitale nell’Ucraina orientale, come condizione per porre fine alla guerra. Lo hanno affermato al ‘Washington Post’ due alti funzionari a conoscenza della conversazione. Putin ha tentato senza successo di conquistare il territorio per 11 anni, ripetutamente respinto dalle forze ucraine, profondamente trincerate in un’area che ritengono essere un importante baluardo contro una rapida avanzata russa verso ovest, in direzione della loro capitale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Putin vuole il Donetsk per chiudere il conflitto in Ucraina