Putin vuole il Donetsk per chiudere il conflitto in Ucraina
Il Presidente russo, Vladimir Putin, nella telefonata di giovedì con il Presidente Usa, Donald Trump, ha chiesto che Kiev ceda il pieno controllo del Donetsk, una regione strategicamente vitale nell’Ucraina orientale, come condizione per porre fine alla guerra. Lo hanno affermato al ‘Washington Post’ due alti funzionari a conoscenza della conversazione. Putin ha tentato senza successo di conquistare il territorio per 11 anni, ripetutamente respinto dalle forze ucraine, profondamente trincerate in un’area che ritengono essere un importante baluardo contro una rapida avanzata russa verso ovest, in direzione della loro capitale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
Bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente Usa e il leader di Kiev: «Putin non vuole la pace» Vai su Facebook
Putin vuole riportare il rapporto con Trump a prima dell'Alaska. Favori e divisioni fra il capo del Cremlino e il presidente degli Stati Uniti, in attesa del vertice di Budapest - @Micol_Fla - X Vai su X
Putin chiede il Donetsk per la pace in Ucraina: presto un vertice con Trump a Budapest, cosa succede ora - L’Unione Europea, pur mostrando prudenza, ha accolto con favore l’iniziativa se potrà favorire un cessate il fuoco. Segnala fanpage.it
Putin vuole le miniere di Donestk per fermare la guerra - Il presidente russo Vladimir Putin, nella telefonata di giovedì il presidente americano Donald Trump, ha chiesto che Kiev ceda il pieno ... iltempo.it scrive
La richiesta della di Putin a Trump: “Kiev ceda il Donetsk”, solo così finirà la guerra tra Russia e Ucraina - Per porre fine alla guerra in Ucraina, Kiev dovrebbe cedere il Donetsk alla Russia: è la richiesta avanzata da Putin a Donald Trump ... Riporta virgilio.it