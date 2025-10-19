Putin chiede a Trump che l’Ucraina ceda il Donetsk come condizione per la pace
ABBONATI A DAYITALIANEWS La richiesta del leader russo. Secondo quanto riportato dal Washington Post, Vladimir Putin avrebbe chiesto a Donald Trump che l'Ucraina ceda il pieno controllo di Donetsk, una regione strategica nell'est del Paese, come condizione per porre fine al conflitto. Il Cremlino ha cercato di ottenere il controllo di questa area per 11 anni, ma è stato sempre respinto dalle forze ucraine, che considerano Donetsk un baluardo fondamentale contro un'eventuale avanzata russa verso Kiev. La posizione europea e la risposta di Zelensky. Dopo l'incontro tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump, l'Europa ha ribadito la necessità di un piano di pace per l'Ucraina.
