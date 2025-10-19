Pusher nigeriano arrestato prende a calci i Cc giudice gli restituisce i soldi

È quanto accaduto ieri mattina a un 28enne nigeriano fermato al Miralfiore a Pesaro con 24 dosi di eroina. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Pusher nigeriano arrestato prende a calci i Cc, giudice gli restituisce i soldi

Argomenti simili trattati di recente

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato due pusher in distinti interventi. In via Mortise è stato bloccato un 28enne nigeriano, già condannato per reati legati alla dr - facebook.com Vai su Facebook

Pusher colto in flagranza di reato: arrestato 33enne nigeriano - TREVISO – Lo scorso 1 ottobre, nell’ambito delle attività disposte dal Questore di Treviso per intensificare il controllo sul traffico di stupefacenti, la Polizia di Treviso ha fermato un nigeriano cl ... Si legge su nordest24.it

Nasconde la droga nell'auto giocattolo del figlioletto: 41 involucri di eroina e un ovulo di cocaina tra i sedili. Arrestato 28enne nigeriano - Poi nella perquisizione domiciliare hanno trovato un piccolo tesoretto di soldi e la cocaina nascosta nella macchina elettrica del figlio. ilgazzettino.it scrive

Droga, arrestato un pusher nigeriano Sorpreso a spacciare ai giardini - Giovanni Valdarno ha arrestato un pusher di origine nigeriana che stava spacciando nei giardini pubblici di Montevarchi. Segnala lanazione.it