Pupille dilatate e vista annebbiata ecco i sintomi dell’intossicazione da botulino | salvata una famiglia in Friuli dopo aver mangiato melanzane sott’olio

Tre persone residenti in Friuli sono rimaste intossicate dal botulino dopo aver consumato melanzane sott’olio preparate in casa. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi e ha coinvolto una famiglia intera, madre, padre e figlio di 19 anni. C’è stato bisogno di un intervento immediato dei medici del Pronto soccorso di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Secondo quanto riferito dal personale sanitario, la donna di 50 anni e il figlio si sono presentati in ospedale con vista annebbiata e pupille dilatate, sintomi riconducibili al botulismo alimentare. “La diagnosi è stata formulata rapidamente grazie all’intuizione del medico di guardia”, ha spiegato il primario del reparto di Medicina, Maurizio Tonizzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

