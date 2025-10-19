Punta la pistola alla testa al genero e viene trovato in possesso di 3 rivoltelle con matricola abrasa | arrestato

Un palmese di 42 anni è stato arrestato per detenzione e porto abusivo di armi da sparo e munizioni, nonché ricettazione. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d'inchiesta subito aperto, l'uomo è stato portato al carcere di contrada Petrusa ad Agrigento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it