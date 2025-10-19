Puliamo il Mondo torna al Bastione San Francesco | raccolta mezza tonnellata di rifiuti nell’area patrimonio Unesco

Anche quest’anno “Puliamo il Mondo” è tornata a Verona, confermandosi come una delle iniziative più partecipate e simboliche dell’impegno ambientale cittadino. Sabato 18 ottobre i volontari di Legambiente Verona, affiancati dalla Croce Rossa, da giovani volontari europei e da diversi cittadini. 🔗 Leggi su Veronasera.it

