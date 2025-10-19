Puliamo il mondo Studenti protagonisti
"Puliamo il Mondo" anche a Follonica, l’iniziativa nota a livello globale come Clean up the world, giunta ormai alla sua XXXIII edizione ha visto protagoniste le sue scuole. L’iniziativa ogni anno coinvolge centinaia di migliaia di volontari che scendono in piazza per rendere migliore la propria città. Anche a Follonica la manifestazione viene organizzata ogni anno con il fine di informare e sensibilizzare la cittadinanza e in particolare le scuole sui temi legati all’ ambiente e al territorio, in linea con le politiche dell’Amministrazione comunale. Presenti i bambini delle scuole di infanzia dell’istituto comprensivo 2 (Il Fontino e Il Melograno), con la supervisione del referente Luca Angeli, si sono dedicati alla pulizia dei propri cortili. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
- Oggi ad Artena abbiamo vissuto una splendida giornata ecologica dedicata alla cura e al rispetto del nostro territorio. Insieme abbiamo ripulito Valle Santo Stefano dai rifiuti, aderendo all’iniziativa “Puliamo il Mondo” promoss - facebook.com Vai su Facebook
Puliamo il Mondo, studenti in azione: «Il futuro di Follonica è in ottime mani» - Il Giunco - X Vai su X
Puliamo il mondo. Studenti protagonisti - Il sindaco Buoncristiani: "Prova eccezionale di senso civico dei nostri ragazzi". Riporta lanazione.it
Caltanissetta. Studenti Istituto Istruzione Superiore “A. Volta” protagonisti della campagna di Legambiente “Puliamo Il mondo” - “Puliamo il Mondo” è una campagna di volontariato ambientale promossa in Italia da Legambiente: si tratta di un’iniziativa annuale che ,attraverso azioni concrete di pulizia di strade, ... Segnala ilfattonisseno.it
“Puliamo il Mondo” fa tappa a Grosseto: due giorni con le scuole per prendersi cura dell’ambiente - Due giornate all’insegna dell’ambiente e della cittadinanza attiva animano il Comune di Grosseto grazie all’iniziativa “Puliamo il Mondo”, la storica campagna di Legambiente che ogni anno ... Si legge su msn.com