puliamo il mondo studenti protagonisti

"Puliamo il Mondo" anche a Follonica, l’iniziativa nota a livello globale come Clean up the world, giunta ormai alla sua XXXIII edizione ha visto protagoniste le sue scuole. L’iniziativa ogni anno coinvolge centinaia di migliaia di volontari che scendono in piazza per rendere migliore la propria città. Anche a Follonica la manifestazione viene organizzata ogni anno con il fine di informare e sensibilizzare la cittadinanza e in particolare le scuole sui temi legati all’ ambiente e al territorio, in linea con le politiche dell’Amministrazione comunale. Presenti i bambini delle scuole di infanzia dell’istituto comprensivo 2 (Il Fontino e Il Melograno), con la supervisione del referente Luca Angeli, si sono dedicati alla pulizia dei propri cortili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

