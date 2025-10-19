Pug al centro delle critiche | Una commissione ad hoc

Il Pug che divide. Torna all’attacco Nicolas Vacchi, vicepresidente del consiglio comunale di Imola in quota Fratelli d’Italia, dopo la recente adozione del Piano Urbanistico Generale. Così, dopo le perplessità espresse in aula dall’opposizione in merito al documento strategico, la nuova polemica viaggia in scia dell’annuncio di un possibile ricorso al Tar da parte dell’ Associazione Imolese Tecnici Edili: "Ce lo aspettavamo e lo avevamo già detto in consiglio votando contro – ha scritto in una nota Vacchi –. Urge chiarezza e la necessità di convocare una Commissione Urbanistica ad hoc". E scende nei dettagli il meloniano: "Le criticità sollevate dall’Aite, in particolare riguardo alla nuova disciplina della Riduzione dell’Impatto Edilizio e al rischio di indeterminazione del diritto edificatorio con criteri soggettivi, sono esattamente il cuore delle nostre perplessità e del nostro dissenso – ha sottolineato –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

