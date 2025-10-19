PSVITA PS Vita Rinasce con Tomb Raider | La Demo di Angel of Darkness Ora su Vita3K

Gamesandconsoles.net | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grandi notizie per i fan di Tomb Raider e per i retro-gaming enthusiast! La demo tech di  Tomb Raider: Angel of Darkness Framework  è ora giocabile sull’emulatore per PlayStation VitaVita3K, utilizzando il renderer Vulkan per prestazioni ottimali. Questa demo, un progetto passionale di  MR-CROFT, dimostra le potenzialità del suo gameplay framework ricreato in Unity, questa volta funzionante sull’hardware (virtuale) della PS Vita. Scarica la Demo.   Puoi scaricare subito la demo e provarla sul tuo PC con Vita3K: Scarica la Playable Demo Latest MR-CROFT ha pubblicato questa release il 19 Luglio, con già 10 commit aggiuntivi rispetto alla versione precedente, segno di uno sviluppo continuo e attivo. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

Immagine generica

