PSVITA PS Vita Rinasce con Tomb Raider | La Demo di Angel of Darkness Ora su Vita3K
Grandi notizie per i fan di Tomb Raider e per i retro-gaming enthusiast! La demo tech di Tomb Raider: Angel of Darkness Framework è ora giocabile sull’emulatore per PlayStation Vita, Vita3K, utilizzando il renderer Vulkan per prestazioni ottimali. Questa demo, un progetto passionale di MR-CROFT, dimostra le potenzialità del suo gameplay framework ricreato in Unity, questa volta funzionante sull’hardware (virtuale) della PS Vita. Scarica la Demo. Puoi scaricare subito la demo e provarla sul tuo PC con Vita3K: Scarica la Playable Demo Latest MR-CROFT ha pubblicato questa release il 19 Luglio, con già 10 commit aggiuntivi rispetto alla versione precedente, segno di uno sviluppo continuo e attivo. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
Approfondisci con queste news
Asus e Microsoft si uniscono per dare vita a una console interessanti e performante - facebook.com Vai su Facebook
Atari 2600+ torna vestita da PAC-MAN Plaion, Atari, e Bandai Namco riportano in vita l'iconica console, questa volta completamente inspirata al mondo di PAC-MAN #PacMan #atari #gaming #Arcade - X Vai su X
PS Vita, ora è davvero finita? Non si possono più acquistare giochi - Si torna purtroppo a parlare dello store di PS Vita, nuovamente afflitto da problemi che, secondo alcuni fan, potrebbero aver segnato la fine anticipata del negozio digitale. Da spaziogames.it