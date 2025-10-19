PSVITA HexFlow Launcher Unofficial Custom v2.9 | Arriva il Supporto per DSVita e la Nuova Vista a 2 Righe!

Gamesandconsoles.net | 19 ott 2025

Ciao amici di HLC! È uscita una nuova versione del nostro launcher preferito,  HexFlow Launcher Unofficial Custom, che raggiunge la  versione 2.9  con alcune funzionalità attesissime e sperimentali che renderanno la tua esperienza di gioco su PS Vita ancora più completa e personalizzabile. Ecco cosa bolle in pentola con questo nuovo aggiornamento. Cosa c’è di Nuovo in v2.9?. 1. Supporto per Nintendo DS (Sperimentale). Una delle novità più importanti è l’integrazione con  DSVita, l’emulatore Nintendo DS per PS Vita. Come attivarlo:  Per avviare i tuoi giochi DS direttamente da HexFlow, devi prima abilitare  “RetroFlow: ON”  nelle Impostazioni (tasto START). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

Immagine generica

