PSVITA HexFlow Launcher Unofficial Custom v2.9 | Arriva il Supporto per DSVita e la Nuova Vista a 2 Righe!

Ciao amici di HLC! È uscita una nuova versione del nostro launcher preferito, HexFlow Launcher Unofficial Custom, che raggiunge la versione 2.9 con alcune funzionalità attesissime e sperimentali che renderanno la tua esperienza di gioco su PS Vita ancora più completa e personalizzabile. Ecco cosa bolle in pentola con questo nuovo aggiornamento. Cosa c’è di Nuovo in v2.9?. 1. Supporto per Nintendo DS (Sperimentale). Una delle novità più importanti è l’integrazione con DSVita, l’emulatore Nintendo DS per PS Vita. Come attivarlo: Per avviare i tuoi giochi DS direttamente da HexFlow, devi prima abilitare “RetroFlow: ON” nelle Impostazioni (tasto START). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net