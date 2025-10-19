PSVITA hack ez-i v1.03 | Rivivi la Leggenda su PlayStation Vita!

Cari lettori, appassionati di RPG e cultori del retrogaming, oggi abbiamo una notizia fantastica da condividere con voi. Il sogno di ogni fan di.hack è diventato realtà: .hackez-i v.1.0.3, il remake del primo capitolo della saga, è ora disponibile come homebrew per PlayStation Vita! Grazie all’instancabile lavoro di Twilight Games Studio, potremo finalmente immergerci nel mondo di “The World” direttamente dal palmo delle nostre mani. Tuffati in una Leggenda Digitale. Per chi non conoscesse questo gioiello,.hackez-i (che sta per “easy install”) è una riproposizione moderna di .hackInfection, il primo titolo dell’epica quadrilogia originale per PS2. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net